Calciomercato Roma, pericolo inglese per il mediano | C’è anche il Napoli

Calciomercato Roma, il mediano fa gola a tanti club di Premier League: occhio alla concorrenza del Napoli, che si è inserito nell’affare.

Con la sessione estiva di calciomercato entrata nel vivo, la Roma è impegnata a rimpolpare una rosa che mostra ancora delle defezioni in alcune zone nevralgiche del campo, tra cui il centrocampo. Dopo aver cercato di “sedurre” Granit Xhaka, per il quale non si è riusciti a pervenire alla fumata bianca alla luce della discrepanza tra la richiesta dell’Arsenal ( da più di 20 milioni) ed offerta di Pinto ( di circa 15 milioni), i giallorossi sono ora costretti a virare su altri obiettivi. Oltre ai vari Delaney ed Anguissa, per i quali sono stati condotti dei sondaggi esplorativi, soprattutto per quanto concerne il mediano del Fulham, si segnalano importanti novità anche per un altro nome attenzionato dai capitolini: si tratta di Denis Zakaria, centrocampista classe ’96 del Borussia Mönchengladbach.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, svolta Abraham | Si muove Pinto: sbarco a Londra!

Calciomercato Roma, asta “inglese” per Zakaria | Attenzione al Napoli

Come rivelato dal giornalista Christian Falk, per Zakaria, il cui contratto con il club tedesco scade nel 2022, “rischia” di scatenarsi una vera e propria asta: sulle tracce dell’ex Young Boys, infatti, si segnalano, oltre all’Arsenal, al Tottenham e all’Everton, anche il Napoli, alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, con il quale sopperire non solo alla momentanea assenza di Demme, out per infortunio, ma anche alla partenza di Bakayoko, che non è stato ancora sostituito. Nei giorni scorsi anche l’Atalanta aveva effettuato qualche sondaggio esplorativo, dopo aver “mollato” un pò la presa per Koopmeiners: la Roma monitora il tutto, pronta ad intervenire nel caso si aprissero degli spiragli importanti. Sono attese novità.