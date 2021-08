Calciomercato Roma, contatto Mou-Abraham | Pinto all’assalto

Calciomercato Roma, avanti tutta per Abraham: altro contatto telefonico tra il calciatore e José Mourinho. Partito l’assalto.

Come rivelato dal Corriere dello Sport, sono ore decisive per quanto concerne la situazione legata al futuro di Tammy Abraham, sempre più in orbita Roma. Il Chelsea, dopo la vittoria della Supercoppa Europea contro il Villareal, è rientrato nella notte, con Tiago Pinto pronto ad incontrare a stretto giro di posta Abraham e il suo agente, per provare a trovare una quadra ad una trattativa nella quale c’è già l’accordo di massima tra i due club, sulla base di una valutazione complessiva da circa 40/45 milioni di euro.

Lo stesso Mourinho starebbe spingendo affinché si possa raggiungere la fumata bianca; ricordiamo che lo stesso Special One aveva definito Abraham ” un calciatore pronto per la Premier League“, apprezzandone le doti atletiche e tecniche. Per lui è pronto non solo un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione, ma anche la maglia numero 9 e un posto da titolare assicurato.

Calciomercato Roma, all in per Abraham: sarà una no-stop

La Roma ha scelto Abraham, sul quale però è forte la concorrenza dell’Arsenal, con i Gunners disposti ad “offrire” ai giallorossi Lacazette, nel caso in cui l’attuale attaccante del Chelsea dovesse decidere approdare nella squadra per la quale tifa da bambino. I giallorossi, però, non sono affatto tagliati fuori, anzi: Pinto intende giocarsi le proprie chances, e farà di tutto per chiudere l’operazione già in questi giorni. Solo nel caso di una fumata nera sul fronte Abraham, si cominceranno a vagliare eventuali alternative; scenario non utopistico, ma al momento non aderente alla realtà.