Calciomercato Roma, valzer delle punte | C’è l’alternativa a Abraham

Calciomercato Roma, l’interesse vero è per Abraham: ma Pinto si tutela. Subito pronta l’alternativa all’attaccante del Chelsea

Il blitz di Tiago Pinto a Londra non si è concluso. Il general manager giallorosso è da ieri nella Capitale inglese. E sta cercando in tutti i modi di riuscire a portare Abraham alla corte di José Mourinho. Dopo la partenza di Dzeko, da ieri a Milano sponda Inter, serve una punta di primo livello per andare sostituire l’ex capitano.

I riflettori sono puntati sull’attaccante del Chelsea, che ieri sera, nella finale di Supercoppa Europea, è rimasto in panchina. Segno che è in uscita. Anche se, oltre alla Roma, c’è anche il Tottenham adesso sulle sue tracce. Con Paratici che potrebbe fare uno sgarbo a Pinto. Anche se, la sensazione, è che la società capitolina, in questo momento, sia avanti nella trattativa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, “colpo” in uscita | Inserimento turco

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, sfida alla Juventus in mediana | Prezzo stracciato

Calciomercato Roma, spunta il nuovo interesse

In ogni caso, secondo quanto riportato da Austini, giornalista de Il Tempo, Pinto starebbe cercando di cautelarsi. E avrebbe pronta l’alternativa qualora non riuscisse a chiudere per l’attaccante del Chelsea. In questo momento, nel radar del general manager, ci sarebbe entrato anche Cunha, attaccante dell’Hertha Berlino, brasiliano, classe 1999. Anche se ha delle caratteristiche diverse da una prima punta.

Una nuova idea. Giovane. Così come richiesto dalla proprietà all’inizio del calciomercato. Il club tedesco, comunque, il cartellino non le regala: anzi, tutt’altro. Chiede una cifra importante per privarsi di uno degli elementi che hanno reso meglio nella scorsa stagione. Una possibile trattativa si potrebbe chiudere sulle base di 30-35 milioni di euro. Ma rimane in ogni caso un’alternativa a Abraham, che da un paio di giorni è diventato il vero obiettivo di questo calciomercato. E il volo di Pinto a Londra ne è la prova concreta.