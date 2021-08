Calciomercato Roma, svolta Florenzi | Addio vicino: ecco il giorno decisivo!

Calciomercato Roma, ore caldissime per l’addio di Florenzi, destinazione Milan: fissato un contatto a questo punto decisivo.

Il Milan ha messo la freccia per Alessandro Florenzi, e spera di chiudere l’operazione con il Roma entro la fine di questa settimana. Come rivelato da Sky, infatti, nella giornata di venerdì è previsto un contatto tra Tiago Pinto, che attualmente si trova a Londra per sbrogliare la questione Abraham e avviare i contatti per il nuovo centrocampista da regalare a Mou, e l’agente del terzino destro, Alessandro Lucci.

Il nodo che al momento rallenta la buona riuscita dell’operazione è rappresentato dalla modalità di pagamento e dalle condizioni di rateizzazione: il Milan preferirebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma, per non correre il rischio di trovarsi nella situazione degli anni scorsi, vorrebbe optare per un prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Roma, Florenzi-Milan | Domani giornata cruciale

La quadra è presumibile che venga trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi, personali e di squadra; il “Diavolo” ha dalla sua la volontà del calciatore, che avrebbe accettato di buon grado la destinazione rossonera, convinto di potersi rimettere in gioco nello scacchiere tattico di Stefano Pioli in virtù della sua poliedricità tecnico-tattico, unita alla capacità di ricoprire svariati ruoli in diverse zone del campo. Trapela ottimismo a riguardo, ma ci sono ancora dei dettagli da limare: ne sapremo di più dopo il contatto Lucci-Pinto.