Calciomercato Roma, Abraham fa muro | Alternativa da 20 milioni

Calciomercato Roma, in attesa di una risposta definitiva da Abraham, Tiago Pinto sta in queste ore studiando le alternative al centravanti del Chelsea.

Quest’ultimo rappresenta il profilo finito in pole position al taccuino del dg, ben consapevole del forte interesse e della grande ammirazione nutrita dallo Special One nei suoi confronti. Mourinho ha infatti subito visto in lui il profilo ideale cui affidare la rifondazione dell’attacco per il dopo Dzeko.

Il bosniaco, intanto, è volato a Milano nella giornata di ieri e, risolte le ultime burocrazie, metterà la firma su un contratto che lo legherà ai nerazzurri dopo i sei anni passati all’ombra del Colosseo. Nelle casse dei Friedkin sarà sborsata una cifra quasi simbolica, di circa 1.5 milioni di euro, in caso di qualificazione in Champions League della squadra di Inzaghi il prossimo anno.

Mentre l’ex City era condotto da un volo privato verso la Lombardia, nelle stesse ore il dg giallorosso era in viaggio verso Londra per parlare con gli intermediari di Abraham e capire se ci fossero i giusti presupposti per metterlo sotto contratto.

