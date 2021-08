Calciomercato Roma, sgambetto Paratici | Occhio al blitz

By

Calciomercato Roma, queste le ultimissime novità relative alla ricerca di Pinto e adepti di un centravanti che possa sostituire Edin Dzeko, a un passo dall’Inter.

Il bosniaco è praticamente un nuovo giocatore nerazzurro e l’ufficialità è attesa nelle prossime ore. Al di là dell’approdo di Shomurodov, i piani di Pinto sembrano molto chiari. L’intenzione, infatti, è quella di acquistare comunque un nuovo giocatore offensivo per permettere a Mourinho di vantare tre centravanti da alternare nel corso della stagione e dei 90 minuti.

La prima scelta della società risulta essere quella di Tammy Abraham, centravanti ventitreenne del Chelsea che ha trovato sempre meno spazio durante la parentesi Tuchel e che, con l’imminente arrivo di Lukaku, rischierebbe di perdere ulteriori gerarchie.

Ecco, dunque, giustificato il suo anelito al voler cambiare aria. Nonostante ciò, però, il numero 9 parrebbe intenzionato a restare in Premier League e sarebbe molto intrigato dalla possibilità di cambiare casacca ma restare comunque nella città di Londra.

Su di lui, infatti, c’è il forte interesse dell’Arsenal che, a differenza dei capitolini, non è però riuscito ancora a trovare un accordo con i Blues.

Calciomercato Roma, il Tottenham si inserisce nella corsa per Abraham

La trattativa per arrivare al promettente classe ’97 potrebbe complicarsi ulteriormente se si considera l’indiscrezione da poco riportata da Express.uk. Il portale d’oltremanica ha infatti sottolineato come si sia aggiunta una nuova pretendente per lui.

Oltre ai Gunners, infatti, anche il Tottenham avrebbe iniziato a muoversi sulle sue tracce, in attesa di una soluzione per Harry Kane. Quest’ultimo è in rottura con gli Spurs ed è da tempo seguito dal Manchester City, che ha messo sul piatto una cifra di 100 milioni di euro.

Il Tottenham ha già fatto sapere di volerne 50 in più ma, considerando anche la volontà dell’ “Uragano“, è facile intuire come si possa trovare, entro la fine del mercato, una soluzione che accontenti tutti.

Ecco spiegato, dunque, il forte interesse maturato da Paratici proprio per Abraham, annoverabile insieme all’interista Lautaro, tra i profili individuati dalla dirigenza per ripartire dopo la sempre più probabile cessione del su citato.

Pinto, intanto, si trova a Londra e sa bene di dover accelerare i tempi per evitare che l’ingerenza del Tottenham, unitamente a quella dell’Arsenal, causi la seconda beffa di questa campagna acquisti dopo Xhaka.