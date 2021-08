Calciomercato Roma, bomba Cavani | La situazione

Calciomercato Roma, in attesa dell’ufficialità della cessione di Dzeko all’Inter, emergono nuovamente le voci relative all’interesse per il centravanti di Premier.

Il bosniaco è partito ieri per Milano, dove ha avuto occasione di scattare anche alcune foto con dei tifosi interisti con tanto di sciarpa nerazzurra, e attende ora l’ufficialità che sancirà il suo passaggio definitivo all’Inter.

L’operazione si è conclusa in meno che non si dica e, pur facendo perdere a Mourinho un elemento ancora molto valido, permetterà ai Friedkin di liberarsi di uno degli ingaggi più importanti presenti nel libro paga.

Al di là dell’approdo di Shomurodov e della conferma di un Borja Mayoral da plasmare e, come si augurano i tifosi, da far esplodere definitivamente, lo Special One ha comunque chiesto un nuovo elemento in attacco.

La sortita del bosniaco è stata avallata solo previa la promessa fatta da Pinto al mister connazionale, al quale è stato garantito l’ingaggio di un giocatore che potesse degnamente sostituire quello che è stato uno dei giocatori più forti della recente, e non solo, storia giallorossa.

Leggi anche: Calciomercato Roma, altro affare in Premier | Servono 17 milioni

Calciomercato Roma, dalla Spagna: “La Roma vuole prendere Cavani”

Nelle scorse ore il gm ex Benfica è volato a Londra per provare a chiudere l’operazione Abraham, onde evitare beffe in pieno stile Xhaka. A differenza della trattativa per l’elvetico, i giallorossi vantano in questo caso l’accordo con la società ma non con il giocatore.

Quest’ultimo, pur affascinato dalla proposta e dal contratto con stipendio fissato a 5 milioni di euro, continuerebbe a preferire la permanenza in Premier League. Su di lui ci sarebbe il forte interesse proprio dei Gunners che potrebbero, per la seconda volta in questa campagna acquisti, complicare i piani di Mourinho.

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, però, la Roma starebbe lavorando in parallelo su più profili. Al di là dell’interesse per Lacazette di cui da poco raccontatovi, si registra anche un forte interesse per Edinson Cavani.

L’uruguaiano è molto apprezzato da Mourinho e potrebbe lasciare i Red Devils per aiutare la società ad abbassare un monte ingaggi lievitato dopo i recenti gli arrivi di Varane e Sancho. Il costo dell’operazione potrebbe essere inferiore ai 10 milioni, quattro volte meno rispetto a quello di Abraham.