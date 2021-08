Calciomercato Roma, Pinto non ci sta | Trattativa bloccata

Calciomercato Roma, nonostante sembrasse tutto fatto, una delle trattative più discusse di queste ore ha registrato una battuta di arresto.

Pinto si trova in queste ore a Londra per provare a chiudere la trattativa con il Chelsea e ingaggiare Tammy Abraham, centravanti Blues individuato dalla dirigenza come degno sostituto di Edin Dzeko, a un passo dall’Inter.

La trattativa con gli inglesi ,però, non è l’unica sulla quale il dg capitolino sembra essere concentrato. L’ex Benfica proverà nelle prossime settimane, infatti, a regalare un elemento a centrocampo al mister connazionale. Fondamentale, inoltre, provare a cedere almeno una parte dei rimanenti esuberi presenti nello scacchiere.

Dopo quell’epurazione attualizzatasi soprattutto tra giugno e luglio, anche nelle prossime settimane di agosto si potrebbe assistere a qualche movimento in uscita, oltre a quella non poco dolorosa del bosniaco.

Calciomercato Roma, rallenta la trattativa con il Milan per Florenzi

Il centravanti non rappresenta però l’unico profilo destinato a lasciare la Capitale e a volare verso Milano. Negli ultimi giorni si era infatti registrato un forte interesse del Milan per Alessandro Florenzi.

Quest’ultimo ha da tempo fatto sapere a mister e società di non voler prendere parte al progetto capitolino e non ha svolto nemmeno una minima parte del pre-season con la Roma. Dopo le esperienze internazionali al Valencia e al PSG, si erano creati i giusti presupposti per vederlo militare in Serie A con una casacca diversa da quella giallorossa.

Nonostante ciò, però, non è ancora stato trovato un accordo tra le due società. Maldini e Massara avevano preliminarmente avanzato una proposta di prestito secco, volta a garantire a Pioli un elemento duttile quanto importante senza esborsi economici.

Nella Capitale, invece, c’è il forte anelito alla monetizzazione e si starebbe dunque lavorando per riuscire a trovare un accordo che accontenti tutte le parti in causa. Una certa ingerenza la sta avendo anche il procuratore del giocatore di Vitinia, Alessandro Lucci, e non è da escludersi che possano registrarsi interessanti novità nelle prossime ore.

A riportarlo è stata “La Gazzetta dello Sport“.