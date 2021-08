Calciomercato Roma, chiuso l’incontro per Abraham | Le ultime

Si è concluso l’incontro tra Tiago Pinto e gli agenti di Tammy Abraham a Londra. La Roma sta cercando di chiudere il prima possibile per regalare il nuovo bomber a Mourinho.

Aggiornamenti importanti arrivano da Londra, dove continua la missione di Tiago Pinto. L’obiettivo del GM portoghese è regalare il nuovo numero 9 a Josè Mourinho, dopo l’addio di Edin Dzeko. E tutte le energie del duo lusitano sono concentrate sul profilo di Tammy Abraham, punta classe 1997 in forza al Chelsea. Proprio oggi pomeriggio c’è stato l’incontro tra Tiago Pinto e l’entourage del giocatore.

Brutte notizie per chi aspettava una fumata bianca in giornata. Come riporta Roberto Maida del Corriere dello sport, si è chiuso l’incontro per l’attaccante, senza grandi novità. A quanto pare sono state concesse altre 24 ore alla punta, che si vocifera preferisca di gran lunga rimanere a Londra, più esattamente all’Arsenal. Ancora i gunners si mettono di traverso quindi nel calciomercato giallorosso, dopo l’affare sfumato per l’acquisto di Xhaka.

Tiago Pinto spinge per Abraham, chiuso l’incontro con gli agenti

Nella giornata di domani ci sarà un incontro, stavolta decisivo. La stagione preme, tra solo sette giorni la Roma debutterà nei playoff di Conference League, allo stadio Olimpico. Lukaku è stato ufficializzato dai blues, tra pochissimo arriverà l’ufficialità di Dzeko all’Inter. La Roma non può restare scoperta un giorno in più, in un reparto che al momento vede Borja Mayoral e Shomurodov uniche prime punte.

Finchè Pinto rimane a Londra potrebbe cambiare tutto in qualsiasi momento. Nella giornata di ieri c’è stata la proposta dell’Arsenal, che ha offerto Lacazette ai giallorossi. I gunners vogliono cedere la punta proprio per fare posto a Tammy Abraham. Il valzer delle punte ha i contorni di un rebus inesplicabile in queste ore. Restano vive altre piste in casa Roma, la domanda che tutti si fanno è una sola: su quali spalle finirà la numero 9 giallorossa?