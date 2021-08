Calciomercato Roma | Cessione in Premier, fissato il prezzo

Non solo entrate da regalare a Mourinho, Tiago Pinto a Londra lavora anche sul fronte cessioni. E’ stato fissato il prezzo per un obiettivo del Newcastle.

La missione londinese di Tiago Pinto va avanti, non solo per quanto riguarda il fronte delle entrate. L’urgenza è trovare l’erede di Edin Dzeko, tutti gli indizi puntano a guardare in casa Chelsea. Ma il GM portoghese lavora anche per piazzare dei colpi in uscita, monetizzare per fare un mercato di livello è necessario in casa giallorossa. A tal proposito arrivano conferme su una trattativa ben avviata in Premier League.

Come la nostra redazione aveva anticipato ieri, l’interesse del Newcastle per Carles Perez è più che concreto. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera i giallorossi avrebbero fissato il prezzo del cartellino dell’attaccante spagnolo. E spunta anche un incontro in agenda per Tiago Pinto, che incontrerà il Newcastle per definire questa cessione.

Cessione in Premier, fissato il prezzo per Carles Perez

I giallorossi sono obbligati ad evitare la minusvalenza e hanno quindi fissato il prezzo ad almeno 10 milioni di euro. L’esterno offensivo spagnolo è un obiettivo dichiarato del Newcastle e la trattativa potrebbe chiudersi in tempi ragionevoli. Soprattutto per rimpinguare le casse romaniste, e tentare l’assalto alla punta richiesta da Mourinho.

Occhi puntati anche sul centrocampo, aggiornamenti potrebbero arrivare dal fronte entrate grazie alla cessione del ex Barcellona. Ala destra di piede mancino, classe 1998, arrivò lo scorso anno dai blaugrana per 9 milioni di euro. Per lui in maglia giallorossa 35 presenze e 3 reti. A fronte di buone prestazioni non c’è mai stato un vero e proprio acuto in campo per lui, da sottolineare comunque un buon precampionato. La pista resta caldissima, se la volontà del Newcastle si concretizzerà nella giusta offerta l’ala spagnola potrebbe lasciare definitivamente la maglia giallorossa.