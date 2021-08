Calciomercato Roma, irruzione a sorpresa | Cessione in Serie A?

Calciomercato Roma, irruzione a sorpresa: possibile permanenza in Serie A? Gli ultimi aggiornamenti sulle mosse dei giallorossi.

Reparti da puntellare, ma con un occhio rivolto inevitabilmente al bilancio, che si spera possa essere alimentato dalle cessioni di quelle pedine considerate non indispensabili per lo scacchiere tattico di José Mourinho. Inseribile in questa lista è sicuramente Davide Santon, il cui contratto con la Roma scade nel 2022; nelle scorse settimane sia il Lorient, che lo Spezia, avevano effettuato alcuni sondaggi esplorativi per il classe ’91, che ha declinato però le avances dei due club. Nelle ultime ore, però, un’altra squadra avrebbe avviato i contatti per il terzino.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, sfida alla Juventus in mediana | Prezzo stracciato

Calciomercato Roma, Salernitana su Santon: nodo ingaggio

Secondo quanto riferito da Sky, la Salernitana sarebbe ingolosita dall’occasione Santon, anche se non mancano gli ostacoli. Dal momento che il contratto dell’ex Inter scade il prossimo anno, ai campani è preclusa infatti la possibilità di imbastire la trattativa con la formula del prestito; ragion per cui, si dovrà ragionare per forza di cose ad una cessione a titolo definitivo. Tuttavia, c’è anche un altro dato da prendere in considerazione: Santon percepisce attualmente circa 1,5 milioni di euro, una cifra sicuramente fuori portate per le casse della neopromossa, che spera di riuscire a ridimensionare al ribasso tali cifre. Un’operazione non priva di ostacoli, dunque, in cui i granata vogliono giocarsi, però, le proprie chances.