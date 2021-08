Calciomercato Roma, “colpo” in uscita: inserimento turco. Pinto punta alla cessione dell’esterno. Non solo la Salernitana interessata

Tiago Pinto è a Londra. Ma lavora anche in uscita. Sperando di chiudere in breve tempo alcune trattative. Non si pensa quindi solamente agli innesti da regalare a Mourinho, ma anche a chi, fuori dai piani dello Special One, deve lasciare Trigoria nel minor tempo possibile. Anche perché a bilancio, questi ingaggi, pesano eccome.

E tra questi c’è anche Santon: l’esterno, che ormai non ha nessuna possibilità di giocare con la maglia della Roma, è cercato non solo dalla Salernitana, così come da voce circolata oggi, ma anche dall’Antalyaspor club turco, che avrebbe chiesto delle informazioni alla società giallorossa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, irruzione a sorpresa | Cessione in Serie A?

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, sfida alla Juventus in mediana | Prezzo stracciato

Calciomercato Roma, Santon in uscita: ma c’è un problema

C’è comunque un problema in questa possibile operazione in uscita: l’ingaggio del calciatore. Che è di 1,5 milioni di euro. Non pochi per i club che si sono affacciati in questo momento per cercare delle informazioni per Santon. Che dovrebbe ridursi l’ingaggio per poter essere ceduto. A meno che, la Roma, non decida di fare uno sforzo, quasi un incentivo all’esodo, per potersi liberare dell’ingaggio del calciatore.

Rimangono comunque molti i tesserati che allenandosi da soli a Trigoria stanno cercando una nuova sistemazione. Pinto, dopo il rientro da Londra, farà sicuramente un ulteriore sforzo per cercare di piazzarli tutti. Ma non sarà facile. La gestione precedente della società non è stata sicuramente delle migliori. E allora i problemi sono ricaduti sui Friedkin e anche sul general manager portoghese. Chiamato quasi a un lavoro doppio per riuscire a piazzarli tutti.