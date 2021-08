Calciomercato Roma, sfida alla Juventus in mediana | Prezzo stracciato

Calciomercato Roma, duello con la Juventus per il centrocampista: il costo dell’operazione potrebbe ingolosire i giallorossi.

Ore convulse in casa Roma, con Pinto che in questi istanti è a Londra, dove spera di chiudere l’affare Abraham, regalando a Mourinho un degno sostituto di Edin Dzeko. Ma il gm giallorosso non sta concentrando tutti i suoi sforzi soltanto sul reparto offensivo; c’è ancora una mediana da rinforzare, alla luce dello stop alla trattativa con l’Arsenal per il passaggio di Granit Xhaka in giallorosso. Il primo nome sulla lista sembra essere quello di Anguissa, con il calciatore che ha esternato a più riprese il suo desiderio di cambiare aria; il che potrebbe facilitare e non poco le operazione, dal momento che il suo contratto, in scadenza nel 2023, non sarà rinnovato. Ma c’è da segnalare un importante aggiornamento, che riguarda un profilo attenzionato nelle scorse settimane anche dalla Juventus.

Calciomercato Roma, occasione Tolisso: i dettagli

Alcuni intermediari avrebbero infatti proposto alla Roma Correntin Tolisso, ventisettenne centrocampista attualmente in forza al Bayern Monaco che, alla luce non solo della scadenza del contratto con i bavaresi, fissata nel 2022, ma anche e soprattutto delle condizioni fisiche molto spesso precarie, è valutato circa 10 milioni di euro. Una cifra irrisoria, se consideriamo che solo qualche anno fa la sua valutazione si attestava sui 50 milioni; per l’ex Lione anche la Juve ha effettuato qualche sondaggio, ma senza affondare il colpo, dal momento che le priorità bianconere rispondono al nome di Pjanic e Locatelli. Anche per la Roma Tolisso non è una priorità, almeno per il momento.