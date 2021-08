Conference League, UFFICIALE: ecco l’avversaria della Roma

La Roma ha scoperto quale sarà l’avversaria da affrontare nei playoff di Conference League. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Mancano solo sette giorni al debutto stagionale della Roma, il primo impegno ufficiale infatti sarà il 19 agosto, in occasione dei playoff di Conference League. La squadra di Josè Mourinho giocherà l’andata allo stadio Olimpico, mentre il ritorno sarà giocato il 26 agosto. In palio l’accesso alla fase a gironi, col sorteggio che si terrà il 27 agosto 2021. La fase a gironi si svolgerà da settembre a dicembre, la finale della competizione è in programma a Tirana il 25 maggio 2022.

Non un sorteggio facilissimo per gli uomini di Mourinho, a fronte di tante squadre semi sconosciute la Roma ha aspettato la vincente della sfida Molde-Trabzonspor, la gara di andata si concluse con uno scoppiettante 3-3 in terra turca. Ecco com’è andato il ritorno in Norvegia, gara al cardiopalma ci sono voluti ben 120 minuti, gara risolta ai calci di rigore.

Playoff di Conference League, ecco l’avversaria della Roma

A spuntarla è stato il Trabzonspor, dopo l’1-1 in terra norvegese è terminata ai rigori. I turchi sono riusciti a strappare la qualificazione grazie al doppio errore dei norvegesi. In campo molte vecchie conoscenze del calcio italiano, e due ex Roma. Bruno Peres terzino destro, appena ceduto ai turchi e decisivo nella lotteria dei rigori. Gervinho, per lui nella Roma 71 presenze e 17 gol. Inoltre nei turchi milita anche Marek Hamsik, ex capitano del Napoli. Senza dimenticare Vitor Hugo, centrale difensivo ex Fiorentina.

Una sfida suggestiva di sicuro per Bruno Peres, che in maglia giallorossa si rese protagonista di una qualificazione Champions contro lo Shaktar. Osso duro dunque per gli uomini di Mourinho, che di sicuro potevano sperare in un avversario più soft in questa fase stagionale. La speranza dei tifosi giallorossi è che l’intensa preparazione della squadra possa risultare decisiva, le motivazioni ed il tasso tecnico potrebbero poi fare la netta differenza. Roma-Trabzonspor sarà la prima gara ufficiale sulla panchina giallorossa dello Special One.