Roma-Casablanca, a rischio l’ultima amichevole dei giallorossi. Ecco le ultime che arrivano direttamente dal Marocco

Sarebbe realmente a rischio l’ultima amichevole della Roma in questo precampionato. Dal Marocco infatti non arrivano delle notizie positive per quanto riguarda la situazione economica del Raja Casablanca. I calciatori infatti, così come riportato dal portale Alyaoum24, sono in sciopero da due giorni, per non aver ricevuto negli ultimi mesi gli stipendi.

La situazione è caldissima. E il club e la squadra starebbero cercando di mediare una situazione che appare lontana da una conclusione. La gara di sabato quindi, prevista all’Olimpico, appare a rischio. Potrebbe saltare all’ultimo minuto. Un problema serio per Mourinho, chiamato a fare le ultime scelte in vista dei primi impegni ufficiali della stagione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, cessione in Premier | Pinto a Londra per chiudere

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, valzer delle punte | C’è l’alternativa a Abraham

Roma-Casablanca, ai giallorossi ancora nessuna comunicazione

Non c’è stata comunque, almeno fino al momento, nessuna comunicazione da parte della società marocchina alla Roma. Si spera, quindi, che tutto possa andare per il verso giusto. Anche perché – e soprattutto aggiungeremmo noi – sarà la prima vera occasione per i tifosi giallorossi, dopo la gara di Frosinone, di vedere la squadra da vicino dopo oltre un anno e mezzo di partite a porte chiuse.

Molti avrebbero anche deciso di non festeggiare il ferragosto per tornare all’Olimpico. Tanto è la mancanza verso la squadra che i tifosi avrebbero deciso di non partire per la classica uscita fuori porta, per ritornare ad assaporare il gusto di una partita allo stadio. Ma questo sogno potrebbe rimanere tale. La situazione è in continua evoluzione. E lo sciopero sarebbe stato proclamato anche per la giornata di domani. Saranno sicuramente delle ore intense.