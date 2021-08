Calciomercato Roma, tormentone Abraham | C’è un nodo da sciogliere

Calciomercato Roma, non è ancora arrivata la fumata bianca per Abraham: c’è un ostacolo che complica i piani di Pinto.

La sortita inglese di Tiago Pinto è servita per imbastire un dialogo face to face sia con Federico Pastorello, intermediario del Chelsea nell’operazione Abraham, sia con l’agente dell’attaccante inglese, che da qualche giorno è entrato prepotentemente nel mirino dei giallorossi, per sostituire Edin Dzeko, accasatosi ( non ancora ufficialmente) all’Inter. Nella giornata di ieri, ci sono stati summit importanti sia in mattina, che in serata, che sostanzialmente si sono conclusi con una fumata grigia: le parti si riaggiorneranno quest’oggi, per provare a trovare la quadra ad un’operazione che non è affatto semplice.

La Roma ha da tempo l’accordo con il Chelsea, sulla base di una valutazione di 45 milioni di euro, pagabili in 5 anni; manca ( e non è un dettaglio), quello con il calciatore inglese, che nelle ultime ore avrebbe cominciato a giocare al rialzo. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, infatti, Abraham avrebbe fatto recapitare, per bocca del suo agente, una richiesta da circa 5 milioni di euro a stagione, con la Roma che ne aveva messo sul piatto circa 4 più bonus, per cercare di ingolosirlo.

Calciomercato Roma, si continua a trattare per Abraham | Occhio alla concorrenza

E non bisogna trascurare il fatto che per Abraham la concorrenza non manca: all’Arsenal, squadra per la quale il bomber tifa, si è aggiunto ieri anche il Tottenham, che potrebbe avere a disposizione soldi freschi ricavati dalla cessione di Kane, sul quale è piombato nuovamente il Manchester City, mettendo sul piatto un’offerta da 150 milioni. Un gioco di incastri dal quale la Roma non vuole farsi beffare: Pinto cercherà in tutti i modi di pervenire ad un’intesa, o quantomeno proverà a porsi in vantaggio rispetto alla concorrenza, sebbene la missione del gm capitolino si preannunci tutt’altro che agevole.