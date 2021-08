Calciomercato Roma, altro no: “Per noi è importante”

Calciomercato Roma, altra porta in faccia: “Nel calcio può succedere di tutto, ma per noi è troppo importante”

La Roma ha degli obiettivi già fissati. Tiago Pinto ha in mente l’attaccante da regalare a Mourinho e non sembra avere nessuna intenzione di mollare la presa: soprattutto adesso che è a Londra per seguire da vicino la trattativa per Abraham. Le altre piste non sembrano soddisfare il general manager portoghese, che inoltre, non sembra nemmeno interessato a seguirne di altre. Lui ha deciso di andare a prendere l’attaccante del Chelsea. E ha fatto praticamente all-in.

Ma se qualcosa andasse storto, allora, si dovrebbe pensare a qualcosa di diverso. Ma in queste ore di febbrile attesa per i tifosi della Roma, sembrano arrivare solamente dei no e delle smentite. Di Lacazette vi abbiamo già raccontato. E nel frattempo sono anche arrivate le parole di Mauricio Pochettino, allenatore della corazzata Psg, che ha praticamente chiuso in faccia la porta per Mauro Icardi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, parla l’agente | Arriva la smentita

Calciomercato Roma, ecco le parole di Pochettino

Durante la conferenza stampa di presentazione alla gara di domani contro lo Strasburgo, Pochettino ha trattato il tema Mauro Icardi. L’attaccante argentino sembra chiuso dall’enorme qualità che i parigini hanno lì davanti. Ma non sembra essere lo stesso pensiero del tecnico, che ha sottolineato l’importanza dell’ex Inter come riferimento centrale, chiudendo praticamente ad una partenza.

“Per noi è un calciatore importante. Si sa, nel calcio può accadere qualsiasi cosa, ma non ci sono motivi, al momento, che possano far pensare ad una sua partenza”. Pinto quindi, oltre a tentare il blitz per Abraham, sperando che vada in porto, non potrebbe pensare a Icardi come ulteriore opzione per sostituire Edin Dzeko. Il Psg sembra voglia tenersi – e onestamente non si capisce come possa essere possibile – tutti i propri campioni.