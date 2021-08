Calciomercato Roma, Abraham ha deciso | Arriva la risposta definitiva

Ore febbrili sull’asse Roma-Londra, Tiago Pinto è in missione mercato nella capitale inglese. E’ arrivata la risposta definitiva di Tammy Abraham.

Fondamentale aggiornamento per le trattative di mercato in casa Roma. Tiago Pinto è in missione a Londra per regalare il nuovo numero 9 a Josè Mourinho. Mentre il tecnico portoghese si prepara per l’esordio allo Stadio Olimpico di domani sera, arrivano grandi notizie dall’Inghilterra. Tammy Abraham ha finalmente deciso…

La bomba è di questi minuti, lanciata dal sito repubblica.it. I contatti tra Pinto e l’entourage del giocatore si erano infittiti nelle ultime ore. Lo stesso Mourinho si è speso in prima causa, contattando direttamente il giocatore, e raccogliendo la sua disponibilità. A mettere i bastoni tra le ruote nella trattativa è stato l’Arsenal. I gunners si sono confermati antagonisti di mercato della Roma, dopo la fumata nera dell’affare Xhaka. Il rebus sul futuro numero 9 ora sembra più chiaro.

Calciomercato Roma, Abraham ha deciso

E’ arrivato il si di Tammy Abraham dopo un lungo tira e molla. Decisiva l’azione di Tiago Pinto, unita alla volontà del giocatore di essere allenato da Josè Mourinho. Può sorridere il tecnico lusitano, che aveva selezionato il profilo del 23enne attaccante in forza ai blues. Mentre il Chelsea presenta ufficialmente Lukaku, provvisoriamente col numero 18, sembra essere vicinissima la chiusura dell’affare in casa Roma.

E sembra proprio Abraham il futuro numero 9 della Roma, pronto a raccogliere il vuoto lasciato da Edin Dzeko. Col Chelsea c’è un accordo importante, una vlautazione vicina ai 45 milioni di euro. Anche con gli agenti della giovane punta si sarebbe trovato l’accordo, per un ingaggio molto vantaggioso. In carriera per lui 170 partite, condite da 75 gol. Dalla struttura fisica molto simile a quella dell’ex attaccante bosniaco, è dottao di una buona tecnica ed un’impressionante forza fisica. Col si del giocatore la trattativa non può che decollare, sono ore caldissime per il futuro numero 9 giallorosso.