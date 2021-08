Calciomercato Roma, accordo chiuso | Affare da 65 milioni

Calciomercato Roma, accordo chiuso: si parla di un affare da 65 milioni di euro. Ecco gli ulteriori dettagli sull’operazione

La missione inglese d Tiago Pinto, iniziata due giorni fa, ancora non ha portato l’obiettivo sperato. Ma senza dubbio il general manager portoghese spera di chiudere in fretta per regalare a Mourinho quell’attaccante che deve sostituire Edin Dzeko. Un affare che si dovrebbe concludere positivamente – sembra che le parti, nelle ultime ore, si sarebbero ulteriormente avvicinate – e così Abraham potrebbe diventare giallorosso già nei prossimi giorni. Così da essere a disposizione sicuramente per la prima di campionato, ma c’è uno spiraglio anche per vederlo in Conference League, primo impegno ufficiale giallorosso, giovedì prossimo.

Spuntano anche dei nuovi dettagli che potrebbero portare ad una chiusura veloce dell’operazione. Anticipati in queste ore da Sport Mediaset. Per arrivare a dama, Roma e Chelsea potrebbero inserire un’opzione di recompra. Ecco le cifre.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ribaltone in uscita | Cambia tutto

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, si libera un posto | Cessione in vista

Calciomercato Roma, recompra in favore del Chelsea: ecco le cifre

Per lasciare andare via il proprio centravanti, il Chelsea a quanto trapela vorrebbe inserire l’opzione che permetterebbe allo stesso club inglese di riprendersi il calciatore davanti a una cifra che si dovrebbe aggirare tra i 60-65 milioni di euro. Prima d’ora di cifre non se n’era parlato. Ma senza dubbio potrebbe diventare un affare importante anche per i giallorossi.

In ogni caso l’operazione Abraham-Roma sarebbe davvero vicina ad una conclusione. Il blitz londinese di Pinto quindi potrebbe anche dare i frutti sperati. Cioè quello di rientrare nella Capitale con l’attaccante e scortarlo direttamente a Trigoria per conoscere Mourinho e i nuovi compagni. Così da mettersi subito a disposizione dello Special One. E ricevere il primo abbraccio del popolo giallorosso.