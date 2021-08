Calciomercato Roma, sprint del Milan per Florenzi | Ecco la chiave

Calciomercato Roma, avanti tutta per Florenzi-Milan: ecco la formula giusta per sbloccare l’affare. Gli ultimissimi aggiornamenti.

La trattativa legata al trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan vive un’apparente fase di stallo, legata alla sortita londinese di Tiago Pinto, impegnato a sciogliere il nodo legato all’affare Abraham. Sebbene l’agente del terzino, Alessandro Lucci, stia spingendo per provare a trovare la quadra in tempi brevi, le operazioni d’Oltremanica del gm giallorosso hanno causato inevitabilmente un rallentamento della trattativa, anche perché l’intesa totale tra i due club non c’è ancora.

Come vi abbiamo ribadito in più circostanze, il “nodo” è riconducibile alla modalità con la quale Florenzi si trasferirebbe all’ombra del Naviglio. La Roma preferirebbe una cessione a titolo definitivo, o quantomeno un presto oneroso con obbligo di riscatto facilmente raggiungibile, per evitare di trovarsi nella situazione capitata gli anni scorsi. Il Milan si auspicherebbe un prestito con diritto di riscatto; come spesso accade in queste circostanze, la soluzione potrebbe essere trovata a metà strada, con un prestito con obbligo condizionato, legato a dei “‘paletti” prestabiliti.

Calciomercato Roma, Florenzi-Milan: ecco la chiave per sbloccare l’affare

Come riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, un pass legato all’eventuale ottenimento da parte del Milan della qualificazione in Champions potrebbe fungere da anticamera ad un’intesa che si cercherà di ratificare nei giorni a cavallo di Ferragosto, anche perché il campionato è alle porte, e non si vuole correre il rischio di procrastinare a lungo la chiusura definitiva dell’affare. Operazione che comunque non è a rischio e per la quale trapela ottimismo.