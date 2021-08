Calciomercato Roma, bomba all’Inghilterra | Occasione Iheanacho!

Calciomercato Roma, non solo Abraham: potrebbe materializzarsi la clamorosa pista Iheanacho. Indiscrezione dall’Inghilterra.

Roma are considering making an offer for Kelechi Iheanacho if they fail to sign Tammy Abraham. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 13, 2021

Importante indiscrezione rilanciata da “Sky Sports Uk“, per il quale la Roma avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Leicester Kelechi Iheanacho, attaccante nigeriano classe ’96 in forza al Leicester, il cui contratto con le Foxes scade nel 2024. Oltre a Lacazette, dunque, anche Iheanacho subentra come alternativa al primo obiettivo che ha in mente Pinto per rinforzare l’attacco: Abraham del Chelsea, per il quale non è stato ancora raggiunto l’accordo con il calciatore, che avrebbe chiesto un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione, e sarebbe lusingato dalle avances dell’Arsenal.

Calciomercato Roma, Iheanacho alternativa ad Abraham: le ultime

Quello che è certo, è che si aspettano ore infuocate in casa giallorossa, con Pinto che è costretto ad affrettare i tempi, alla luce della decisione improvvisa di Edin Dzeko, che ha scombussolato tutti i piani di mercato dei capitolini. L’erede designato è Abraham, ma sebbene sia stato trovato un accordo di massima con il Chelsea sulla base di una valutazione da 45 milioni di euro, la fumata bianca non arriva perché l’attaccante ha anche altre proposte. Ed ecco donde nasce l’esigenza di varare soluzioni alternative: oltre a Cunha e a Lacazette, dunque, occhio alla possibile pista Iheanacho. Il tempo comincia a stringere.