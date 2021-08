Calciomercato Roma, si libera un posto | Cessione in vista

By

Calciomercato Roma, le ultime notizie provenienti da Londra sembrano ulteriormente confermare la forte volontà di ingaggiare il centravanti.

In poche settimane la priorità del mercato capitolino è passata dall’essere quella relativa al centrocampo a quella del reparto offensivo. La chiave di svolta è stata la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea che ha dato vita ad un vero e proprio valzer delle punte.

A Milano si è infatti deciso di ovviare all’assenza del gigante belga con Edin Dzeko, a un passo dalla firma con la società di Zhang, alla quale si trasferirà per una cifra simbolica di circa 1.5 milioni di euro.

Ecco, dunque, spiegato il motivo per il quale, in pochissimo tempo, la delusione Xhaka e il forte anelito dei tifosi a vedere l’arrivo di un nuovo mediano sono stati rimpiazzati dal rammarico per l’addio del bosniaco e la voglia di assistere all’ingaggio di un centravanti che possa degnamente sostituirlo.

Il profilo reputato ideale da Pinto e Mourinho per ripartire dopo i sei anni vissuti con l’ex City e Wolfsburg al centro dell’attacco è rappresentato da Tammy Abraham. Il dg capitolino è in queste ore a Londra per provare a chiudere la trattativa.

La forte ingerenza dell’Arsenal potrebbe però complicare i piani della Roma e sembra destinata, dopo la vicenda Xhaka, a far divenire i Gunners come un vero e proprio incubo del club dei Friedkin in questa sessione di mercato.

Calciomercato Roma, l’Arsenal mette in vendita Aubameyang: si libera un posto per Abraham?

Pur non vantando, a differenza della Roma, un accordo con il Chelsea, i londinesi sono ancora fortemente in pressing sul centravanti ventitreenne. Quest’ultimo ha molto apprezzato l’interesse dei capitolini ma continua a preferire la permanenza nella capitale britannica e il passaggio all’Arsenal.

Da questo punto di vista, le ultime notizie provenienti da oltremanica non sono molto incoraggianti. Stando a quanto riportato dal noto portale anglosassone, “The Times“, i Gunners avrebbero deciso di mettere in vendita Pierre-Emerick Aubameyang.

Il trentaduenne ha uno stipendio troppo elevato a detta del club e potrebbe dunque cambiare casacca nelle prossime settimane. Una sua sortita libererebbe, di fatto, una casella per il reparto offensivo.

I tifosi della Roma ora attendono e incrociano le dita affinché la sortita dell’ex Borussia Dortmund non venga rimpiazzata con il giocatore di Camberwell, ormai ben lungi dal proseguire la propria carriera a Stamford Bridge.