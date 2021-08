Calciomercato Roma, svolta Abraham | L’esito dell’incontro

Calciomercato Roma, queste le ultime novità relative al domino di attaccanti catalizzato dal passaggio di Lukaku al Chelsea.

Il ritorno del belga a Londra, sponda Blues, avrà un impatto molto importante sul mercato di diverse squadre italiane ed europee. Il suo nome è, infatti, al centro di un interessante intreccio di mercato nel quale risulta coinvolto anche l’Arsenal.

Sappiamo ormai bene come la Roma sia in queste ore al lavoro per consegnare a Mourinho un nuovo centravanti, avendo i nerazzurri individuato in Edin Dzeko il profilo ideale dal quale ripartire dopo l’addio di “Big Rom“.

Pinto, ufficializzata la cessione del bosniaco, cercherà di consegnare quanto prima il nuovo numero 9 a Mourinho, secondo il quale sarà necessario l’approdo di un altro elemento in questo reparto nonostante la presenza di Mayoral e Shomurodov.

In pole position figura il nome di Tammy Abraham, fortemente voluto però anche dai su citati Gunners e, come emerso ieri, dal Tottenham per il dopo Kane.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, occasione da cogliere: ha detto sì | Dilemma Pinto

Calciomercato Roma, le ultime su Abraham dopo il summit di Pinto

Il pressing dell’Arsenal non è mai cessato ma i londinesi, a differenza della Roma, non possono vantare un’intesa economica con il Chelsea, che avrebbe invece accettato la proposta capitolina.

Pinto ha messo sul piatto circa 40 milioni, pagabili in più soluzioni e potrebbe decidere di accettare l’inserimento di una clausola per il contro-riscatto. Sono ore molto calde, destinate a divenire decisive per l’esito di una trattativa che, come quella di Xhaka, pare destinata a dominare l’interesse mediatico dei prossimi giorni.

In particolar modo, stando alle recentissime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, Abraham sembrerebbe maggiormente convinto ad accettare la causa capitolina. Pur continuando a preferire la permanenza in Premier e il trasferimento all’Arsenal, di cui è tifoso sin da bambino, avrebbe stamane dato dei concretissimi segnali di apertura.

Il classe ’97 ha apprezzato gli sforzi della dirigenza capitolina e il pressing del binomio Pinto-Mourinho. Si è anche detto soddisfatto della proposta contrattuale avanzatagli e tra non molto potrebbe arrivare il responso definitivo.