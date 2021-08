Calciomercato Roma, tesoretto per Pinto | Asta in Premier

Tiago Pinto prosegue la sua missione di mercato a Londra, non solo per quello he riguarda il fronte entrate. Da registrare un doppio interesse in Premier.

Tutte le attenzioni in casa Roma sono concentrate su Tiago Pinto, in missione di mercato a Londra. Mentre si rincorrono le voci sul futuro numero 9 giallorosso, attenzione anche alle trattative in uscita. Chiaramente l’esigenza del GM è anche quella di monetizzare il più possibile, e un assist potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League.

Come riferisce Il Tempo, c’è un doppio interesse verso un calciatore giallorosso, nella massima serie inglese. Proprio nella giornata di oggi c’è stato un contatto col dirigente portoghese, e si tratta di una seconda richiesta. La speranza più grande in casa giallorossa è quella che si possa scatenare un’asta al rialzo. Il calciatore in questione non avrebbe convinto fino in fondo il tecnico Josè Mourinho.

Fronte cessioni, si scatena l’asta in Premier

Parliamo del centrocampista Amadou Diawara, il nazionale guineano ha un contratto fino al 2024. L’intenzione della Roma è di cederlo, per fare cassa e per liberare un posto al nuovo centrocampista. Insistenti le voci di un interesse verso Zakaria, regista che ha manifestato la volontà di trasferirsi in maglia giallorossa.

Ecco perchè la cessione di Diawara rappresenta una doppia occasione in casa Roma. Nei giorni scorsi erano stati avviati contatti col Wolverhampton, ma il calciatore non gradirebbe la destinazione. Con i wolves invece i rapporti societari sono sereni, basti pensare alla chiusura dell’affare Rui Patricio. Ma un aggiornamento è arrivato nelle scorse ore, col forte interesse del Newcastle.

I bianconeri hanno richiesto anche Carles Perez, doppia occasione di incasso in casa giallorossa. La speranza è che si scateni una vera e propria asta, Pinto potrebbe aver a disposizione un tesoretto a sorpresa. In attesa di colpi in entrata, occhio anche al mercato in uscita dunque.