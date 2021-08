Calciomercato Roma, ribaltone in uscita | Cambia tutto

By

Calciomercato Roma, una trattativa che sembrava destinata a concludersi molto rapidamente potrebbe ora procedere in direzione di un’inattesa fumata grigia.

Sono ore caldissime per il futuro del mercato capitolino e, di conseguenza, per quello della Roma tutta. La squadra di Mourinho continua a necessitare di alcune migliorie, soprattutto in attacco e a centrocampo.

Il mancato approdo di Xhaka ha portato Pinto a valutare altri obiettivi ma, al momento, non sembrano esserci grandi novità da questo punto di vista. Alcuni cambiamenti potrebbero, invece, registrarsi tra non molto nel reparto offensivo.

Per il passaggio ufficiale di Dzeko all’Inter manca ormai pochissimo e, dopo la sortita del bosniaco, la piazza si attende un colpo che possa permettere di sostituire degnamente quello che è stato uno dei migliori elementi del recente passato giallorosso.

L’ex Manchester City, però, non è stato l’unico giocatore della Roma accostato ad una squadra di Milano. Da circa una settimana, infatti, si sono intensificati i rapporti tra i dirigenti di Trigoria e quelli di Via Aldo Rossi per il futuro di Florenzi.

