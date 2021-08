Calciomercato Roma, parla l’agente | Arriva la smentita

Calciomercato Roma, parla l’agente del calciatore: smentite tutte le voci di un contatto. Tiago Pinto ha le idee chiare sul futuro

Arrivano le smentite. Anzi, la smentita. Perché a parlare a LaRoma24, è direttamente l’agente del calciatore. Un segnale, questo, comunque da leggere in maniera positiva: è segno che Tiago Pinto, partito alla volta di Londra, ha le idee chiare sull’attaccante da prendere per sostituire Dzeko. La linea quindi è tracciata. E non ci sono ripensamenti. L’obiettivo principale, quello numero uno, rimane Abraham del Chelsea. Le altre sono solamente voci.

Di conseguenza, potrebbe anche uscire una possibile squadra che sembrava interessata ad Abraham: sì, perché a parlare è stato il procuratore di Lacazette, l’attaccante francese in forza all’Arsenal, che sarebbe in uscita. Ma qualora rimanesse ai Gunners, non ci sarebbe spazio per un altro centravanti dentro la rosa di Arteta. E allora la squadra inglese, che avrebbe anche pensato ad Abraham, potrebbe defilarsi in maniera definitiva.

Calciomercato Roma, smentito l’interesse per Lacazette

A parlare è stato Jeremy Sutter che ha smentito l’interesse della Roma nei confronti del suo assistito e che ha anche spiegato che non c’è mai stato un contatto. Quindi fantacalcio fino al momento. Tiago Pinto ha puntato Abraham ed è sicuramente convinto di portare a termine la trattativa. Visto che di piani B, al momento, non sembrano proprio esserci. E tutte le altre piste, onestamente, non sembrano nemmeno all’altezza di caricarsi sulle spalle un’eredità pesante come quella che ha lasciato l’attaccante bosniaco che è passato all’Inter.

Solo ed esclusivamente l’attaccante dei Blues quindi. Non c’è altra possibilità. E Pinto spera di chiudere già oggi l’operazione. Chiudendo così, in maniera celere, anche il suo viaggio in Inghilterra e tornare a Roma per assistere domani all’amichevole, confermata, contro il Raja Casablanca all’Olimpico.