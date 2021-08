Calciomercato Roma, l’ipotesi Xhaka non tramonta | Intreccio con il bomber

Calciomercato Roma, importanti aggiornamenti sul fronte Xhaka: il piano dell’Arsenal è chiaro, e potrebbero esserci clamorose novità.

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano“: potrebbe essere riassunta così l’indiscrezione rilanciata da “Il Corriere dello Sport“, per il quale Xhaka potrebbe tornare ad ingolosire la Roma, alla spasmodica ricerca di un regista cui affidare le chiavi della mediana. Ma andiamo con ordine. Ormai è noto ai più il fatto che l’Arsenal abbia eretto un muro per il centrocampista elvetico, chiedendo più di 20 milioni di euro per lasciarlo partire, a fronte dell’offerta della Roma che si aggirava sui 15 milioni di euro. Questo è stato fondamentalmente il motivo per il quale la trattativa si è arenata, con buona pace di Mou, che farebbe carte false pur di vedere Xhaka prendere le redini del suo centrocampo.

Ma gli intrecci tra la Roma e l’Arsenal non sono finiti qui; una volta memorizzato l’intenzione di Dzeko di cambiare aria, Pinto si è fiondato con decisione su Abraham, sul quale, però, ci sono anche i Gunners, che le stanno provando tutte pur di convincere il giovane attaccante inglese a trasferirsi dall’altra parte di Londra. E nell’Arsenal gioca un attaccante che è considerato una delle alternative più credibili ad Abraham: si tratta di Alexandre Lacazette, bomber classe ’91, il cui contratto scade nel 2022.

Calciomercato Roma, doppia occasione Xhaka-Lacazette? Lo scenario

Pinto non vorrebbe virare subito su Lacazette, in una scelta che avrebbe tanto il sapore di resa sul fronte Abraham. Ma il profilo dell’ex Lione potrebbe rivelarsi un’occasione succulenta, anche perché l’Arsenal sarebbe disposta a privarsene a condizioni vantaggiose; e chissà che i Gunners non decidano di aprire le porte per Xhaka, ad un prezzo più vantaggioso per la Roma, disposta ad accollarsi nel frattempo Lacazette, proposto da un intermediario due giorni fa ai giallorossi. Seguiranno aggiornamenti.