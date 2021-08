Calciomercato Roma, occasione da cogliere: ha detto sì | Dilemma Pinto

Calciomercato Roma, il mediano gradisce la destinazione giallorossa, ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere: ecco quali.

Ore febbrili in casa Roma, con Pinto che si trova a Londra non solo per forzare i tempi in vista di un possibile accordo con Abraham, ma anche per imprimere un’accelerazione importante per quanto riguarda il nuovo rinforzo a centrocampo da consegnare a José Mourinho. Come spesso accade in queste occasioni, però, saranno fondamentali eventuali partenze, con Nzonzi, Carlos Perez e Diawara che sono attenzionati da diversi club. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport“, un profilo molto gradito è quello di Denis Zakaria, centrocampista classe ’96 in forza al Borussia Mönchengladbach.

Calciomercato Roma, c’è il gradimento di Zakaria | Nodo cessioni

Il contratto dell’elvetico scade nel ‘2022, ed anche altri club monitorano l’evolversi della situazione con estremo interesse; tuttavia, Zakaria sarebbe lusingato all’idea di “sposare” il progetto Roma, e questo potrebbe rivelarsi un fattore da non trascurare, fermo restando che il Borussia continua a valutarlo più di 25 milioni di euro, una cifra che difficilmente Pinto potrà sborsare, se non riuscirà prima ad intascare qualcosa dalle cessioni. Un altro profilo che stuzzica le fantasie dei capitolini è quello di Anguissa, che ha manifestato il suo desiderio di cambiare aria, e di non continuare la sua esperienza con il Fulham. Al momento, però, le attenzioni di Pinto sono rivolte principalmente all’acquisto dell’attaccante: Abraham o non Abraham? Questo è il dilemma…