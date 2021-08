Roma, De Rossi non chiude le porte ad un ritorno | “Ecco quando la allenerò”

Roma, Daniele De Rossi ha rilasciato una lunga intervista, nella quale ha parlato anche della possibilità di allenare i giallorossi.

Il nome di De Rossi non lascia mai indifferenti i tifosi della Roma, anche a distanza di anni. Un legame viscerale quello che unisce indelebilmente l’ex centrocampista e i colori giallorossi, che né il tempo, ne le varie decisioni, volente o nolente potranno mai scalfire. E così, nel corso della sua intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport“, tra i tanti argomenti trattati da De Rossi, spicca inevitabilmente quello legato alla possibilità di allenare, un giorno, la “sua” Roma. Ecco quanto rilasciato:

“La Roma? Certamente rappresenterebbe un sogno, ma la allenerò quando me lo sarò meritato: non è un’ossessione“. Lo stesso De Rossi poco prima aveva annunciato il suo addio alla Nazionale: “decisione difficile”, maturata al termine di un’esperienza breve ma intensa, che lo ha visto a stretto contatto con gli uomini di Mancini, contribuendo a fare gruppo. Ma l’ex “capitan futuro” ha già in mente cosa vuole fare da grande: “Allenare”. Che si possano riaprire nuovamente le porte della Capitale? Non ora, ma in futuro chissà…