Roma, sorriso Mourinho: uno è recuperato, l’altro quasi

Roma, sorriso Mou: uno è recuperato, l’altro quasi. Ecco le ultime da Trigoria in vista della gara di domani contro il Casablanca

La Roma ha ripreso questa mattina a sudare a Trigoria. In vista non solo dell’amichevole di domani all’Olimpico contro il Raja Casablanca – tutto confermato, ci saranno anche i tifosi dopo più di un anno – ma soprattutto per gli impegni ufficiali che incombono. Quello di giovedì in Conference League, ma anche il debutto in campionato di domenica prossima. La squadra è pronta a giocare per i tre punti e per il passaggio del turno. Il tempo delle amichevole è (quasi) finito.

E dal Fulvio Bernardini arrivano comunque delle buone notizie. Mourinho può sorridere, perché qualche elemento uscito acciaccato dopo le ultime settimane di lavoro, ha ripreso ad allenarsi con la squadra. Uno praticamente è recuperato, l’altro quasi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, si libera un posto | Cessione in vista

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, parla l’agente | Arriva la smentita

Roma, Mourinho sorride: Pellegrini in gruppo con i compagni

La notizia sicuramente più importante è quella che riguarda Lorenzo Pellegrini. Il capitano questa mattina ha svolto l’intera seduta con i compagni. E allora già domani sera potrebbe scendere in campo: forse dal primo minuto, visto che sarà l’ultimo test prima degli impegni ufficiali dei giallorossi.

E anche Villar si è rivisto almeno in parte con la restante parte della rosa. Il giovane spagnolo, che aveva lasciato in anticipo il ritiro in Portogallo, ha quasi smaltito i suoi problemi. E probabilmente sarà disponibile per la prima di campionato. Onestamente appare impossibile vederlo in campo prima. Anche se sicuramente farà di tutto per esserci, ma non è sicuramente il momento di prendersi un rischio.