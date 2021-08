Roma-Raja Casablanca: probabili formazioni, orario, dove vederla

La Roma si prepara all’ultima amichevole estiva, ritrovando finalmente l’abbraccio del pubblico. Domani sera all’Olimpico arriva il Raja Casablanca.

Domani la Roma affronterà il Raja Casablanca, nell’ultima amichevole estiva prima dell’esordio stagionale in Conference League. Ci sarà, finalmente, il ritorno dei tifosi allo stadio Olimpico, circa 10mila tagliandi staccati finora. Sarà anche l’esordio del tecnico Josè Mourinho, alla prima da allenatore giallorosso all’Olimpico. Nonostante nella giornata di ieri fosse emerso un giallo stipendi, la squadra marocchina è in viaggio verso Roma.

Fischio d’inizio alle ore 20:45, ma la Roma aprirà i cancelli dell’impianto a partire dalle 18:15. Attenzione alle modalità di accesso: ogni tifoso dovrà essere munito di biglietto, documento e green pass. Il prepartita inizierà alle ore 20:00, e verrà proiettato un video dedicato al nuovo tecnico Mourinho. Gli omaggi non finiscono qui, a fine primo tempo verranno tributate le due squadre campioni d’Italia. Parliamo della Primavera Femmilie e dell’Under 17.

Roma-Raja Casablanca: probabili formazioni e diretta Tv

Il tecnico lusitano vorrà fare le prove generali dell’esordio ufficiale. Il 19 agosto infatti i giallorossi esordiranno nei playoff di Conference League, sul campo del Trabzonspor. Manca ancora l’erede di Edin Dzeko nello scacchiere giallorosso, sono ore caldissime a Londra per il GM Tiago Pinto. Questa la probabile formazione della Roma: (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral.

Esordio probabile per il terzino Viña, scelto come erede di Spinazzola sulla fascia sinistra. Di fronte i marocchini del Raja Casablanca, formazione della massima serie marocchina. Ecco come seguire la gara in diretta. La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky, su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport (numero 253). La gara sarà visibile anche in streaming, via Sky Go o Now Tv. Ma la Roma da l’occasione di seguire il match anche senza dover pagare nulla, basterà iscriversi al canale telematico Roma+.