Calciomercato Roma, svolta in uscita | Quindici milioni cash

Novità importanti dalla missione di mercato di Tiago Pinto a Londra. Non solo acquisti nel mirino, si sta concretizzando una cessione in Premier.

La Roma chiude con una larga vittoria la serie d’amichevoli estive, mentre Tiago Pinto prosegue la sua missione di mercato in quel di Londra. Con l’arrivo di Abraham che sembra imminente, occhi aperti anche per quanto riguarda il fronte cessioni. Arriva un importante aggiornamento su una trattativa in uscita che potrebbe avviare un giro di operazioni di mercato notevole.

Come riportato dal sito iltempo.it è arrivata un’apertura, probabilmente decisiva, per un affare in uscita. Come la nostra redazione aveva anticipato, c’erano state sirene inglesi sul ragazzo in tempi non sospetti. Se in un primo momento si era registrato il no alla destinazione, nelle ultime ore è arrivata l’apertura. Se l’operazione dovesse andare in porto la Roma si ritroverebbe un tesoretto da investire, per rivoluzionare la zona nevralgica del campo.

Calciomercato Roma, svolta in uscita: ha aperto alla Premier

Parliamo di Amadou Diawara, centrocampista guineano classe 1997. Su di lui da giorni si era registrato l’interesse del Wolverhampton, oltre che del Newcastle. Sirene anche dalla Serie A, ma nessuna offerta concreta. Sarebbe proprio lui il tassello sacrificabile nello scacchiere tattico della Roma, secondo Josè Mourinho. Nelle prime battute di trattativa era arrivato il secco no del ragazzo, forse in attesa di offerte migliori. Adesso invece l’entourage del giocatore ha aperto alla cessione. Si parla di un accordo intorno ai 15 milioni di euro, tesoretto che potrebbe riaprire tutto nel mercato giallorosso. Con Abraham in dirittura d’arrivo la missione di Pinto non sembra fermarsi qui, che sia una vera e propria rivoluzione londinese?