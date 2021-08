Calciomercato Roma, accordo a rischio | Richiesta shock

Calciomercato Roma, accordo a rischio: arriva la richiesta shock da parte del centrocampista. Che punta i piedi nel momento della cessione

E’ tra quelli che pesano di più a bilancio tra gli esuberi. E dopo il no da parte del Benfica potrebbe arrivare ulteriori problemi per quanto riguarda la cessione del francese Nzonzi, che si allena tra gli esuberi a Trigoria e che non sembra mai convinto delle destinazioni che i giallorossi gli hanno offerto.

Certo, negli ultimi giorni si sarebbero aperte le porte del Qatar per il centrocampista, con un accordo che sarebbe già stato trovato con l’Al Rayyan, anche se la situazione non sarebbe stata sbloccata del tutto. Infatti, ad anticipare i problemi che ci potrebbero essere, è Il Tempo, che spiega che il calciatore ha fatto una richiesta, shock, alla società giallorossa.

Calciomercato Roma, Nzoni vuole una buonuscita

Nzonzi avrebbe richiesto per salutare la compagnia una buonuscita da 1,5 milioni di euro. Una cifra esagerata. E anche fuori discussione. La Roma non sembra intenzionata a pagarla. Il francese, ritornato a Trigoria dopo il prestito biennale al Rennes, ha ancora un altro anno di contratto con la società giallorossa. Ma, oltre alla richiesta di questa cifra, ne avrebbe fatta un’altra.

Infatti, Nzonzi, vorrebbe andare via in maniera gratuita senza che la società qatariota interessata alle sue prestazioni, indennizzi in nessun modo la Roma. Sulla base di quanto successo anche con Dzeko, il francese punta i piedi. Una nuova grana per Pinto.