Calciomercato Roma, offerta di scambio. Il Milan ci prova. Ma per il momento i giallorossi non sembrano attirati dall’operazione

La situazione in casa Roma ormai è delineata. Soprattutto per quei calciatori in uscita che non hanno nessuna possibilità di fare nemmeno una presenza durante la stagione e che stanno cercando una sistemazione. Tra questi c’è anche Alessandro Florenzi, rientrato dal prestito al Psg, e che non ha convinto Mourinho. L’esterno è destinato alla partenza. Nel corso di questi mesi s’è parlato di Inter e Fiorentina, ma nelle ultime settimane è stato importante l’interesse del Milan. Anche se, una fumata bianca, non è arrivata.

I rossoneri, secondo quanto spiegato questa mattina da Il Romanista, avrebbero proposto ai giallorossi lo scambio alla pari con Conti. Ma la Roma non è convinta dell’operazione, e vorrebbe cedere Florenzi almeno in prestito con obbligo di riscatto ad alcune condizioni. Per questo al momento la trattativa sembra essere un po’ bloccata.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Abraham c’è | Svolta nella notte

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, offensiva Abraham | Le ultimissime da Londra

Calciomercato Roma, per Florenzi si studia la formula

Sicuramente il campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini non rimarrà a Trigoria. Troverà una sistemazione per giocare e per rendersi utile alla sua nuova causa. Ma non è facile riuscire in questo momento a firmare per qualunque club: di soldi, almeno in Italia, ne girano pochi. E le incertezze dovute al coronavirus non lasciano tranquille le società che non possono permettersi il passo più lungo della gamba.

Ecco perché il Milan ha cercato di inserire nella trattativa il cartellino di Conti (l’anno scorso al Parma), ma anche i problemi fisici di quest’ultimo mettono apprensione alla Roma. Che non vorrebbe pagare uno stipendio in più. Anche perché Florenzi verrà ceduto per eliminare dal bilancio la voce della sua remunerazione.