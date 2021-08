Calciomercato Roma, cessione a sorpresa | Prezzo fissato

By

Calciomercato Roma, nelle ultime ore sarebbe emerso l’interesse di un club estero per un elemento della rosa di Mourinho.

Lo Special One sa, forse meglio di tutti, che la squadra necessita ancora di alcune migliorie per poter nel migliore dei modi affrontare una stagione prossima ormai all’apertura.

Stasera i capitolini disputeranno l’ultima amichevole prima di scendere in campo per il primo incontro ufficiale, in programma giovedì 19 agosto contro il Trabzonspor per i turni preliminari della Conference League.

Lo scacchiere, al momento, non ha ancora registrato l’approdo di quella pedina definita fondamentale dal mister sin dai primi di giugno, il centrocampista. A detta del portoghese, infatti, sarà necessario un acquisto in mediana per poter ben coadiuvare l’inamovibile Veretout e alternarsi a Cristante, Diawara e Villar.

Interessanti novità sono previste nelle prossime ore anche sul fronte offensivo. Superati gli ultimi cavilli burocratici, l‘Inter annuncerà Edin Dzeko come suo nuovo tesserato. Pinto, dal proprio canto, ha deciso di provare il tutto per tutto per Tammy Abraham.

L’inglese è il profilo individuato per il dopo Edin e potrebbe arrivare per una cifra di circa 40 milioni di euro. Il mese di agosto, però, potrebbe permettere di registrare anche alcune novità sul fronte difensivo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Abraham c’è | Svolta nella notte

Calciomercato Roma, il Benfica ci prova per Ibanez: la situazione

Al momento, in difesa non si sono registrate grandi novità. I capitolini sono riusciti a cedere Pau Lopez dopo un biennio tutt’altro che felice e sperano di aver trovato in Rui Patricio l’elemento ideale cui affidare la difesa dei pali.

Senza dimenticare di Vina, arrivato al termine di una trattativa quasi estenuante per sostituire Spinazzola, non si escludano eventuali novità per quanto riguarda le caselle centrali del reparto.

Mourinho crede che la coppia di difensori centrali debba essere costituita da Mancini e Smalling per poi puntare sulla crescita dei giovani Ibanez e Kumbulla. Il primo di questi ultimi due, protagonista di una stagione altalenante, sarebbe però finito nel mirino del Benfica.

Da Trigoria non hanno chiuso subito la porta ma si sono detti intenzionati a lasciar partire l’ex Atalanta solo al fronte di una giusta offerta, di circa 25 milioni di euro. Da scartare, dunque, l’ipotesi preliminarmente maturata dai lusitani, intenzionati a sfruttare un prestito con diritto di riscatto.