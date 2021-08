Calciomercato Roma, tradimento Ancelotti | Lo vuole a zero

Calciomercato Roma, la delicata situazione contrattuale del capitolino potrebbe portare i giallorossi a perdere a parametro zero un importante tassello dello scacchiere.

Il gm si trova in queste ore a Londra e conta di chiudere quanto prima l’affare Abraham. In attesa dell’ufficialità del passaggio di Dzeko all’Inter, l’ex Benfica sta provando a lavorare in modo celere per arrivare al numero 9 del Chelsea ed evitare una seconda beffa dopo quella di Xhaka.

Il giocatore anglosassone è stato individuato come il profilo giusto per il dopo Edin e, se confermate le ultime indiscrezioni, potrebbe rappresentare uno degli acquisti più esosi della storia del club. Per accontentare Mourinho, profondo estimatore di Tammy, i Friedkin sono infatti disposti a sborsare seppur in modo dilazionato, una cifra di circa 45 milioni di euro.

La dirigenza dovrà nei prossimi mesi essere però brava anche a lavorare in altre direzioni. Il libro paga pullula, infatti, ancora di numerosi elementi finiti ai margini della rosa, da piazzare quanto prima. Da non sottovalutare, infine, la situazione legata ai rinnovi.

A Trigoria si sta cercando di blindare i diversi elementi destinati, nei piani dello Special One, a divenire la colonna portante della rosa nel prossimo triennio.

