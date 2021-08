Calciomercato Roma, braccio di ferro improvviso | Affare bloccato

Calciomercato Roma, un braccio di ferro improvviso blocca al momento l’affare. Una situazione che Pinto, da Londra, non può risolvere

Un braccio di ferro improvviso e anche inaspettato, blocca al momento l’affare in uscita. Una situazione che Pinto, da Londra, non può risolvere. Alla fine non ci dovrebbero comunque essere problemi, anche perché il calciatore ha già superato le visite mediche e si allena da solo da tre giorni a questa parte: ma Dzeko ancora non ha messo nero su bianco sul nuovo contratto. Ci sono dei problemi economici da risolvere.

Sì, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, l’attaccante aspetta ancora un mese di stipendio da parte dei giallorossi. Una pendenza che non gli permette di firmare per la squadra di Simone Inzaghi. E allora c’è un braccio di ferro.

Calciomercato Roma, Pinto chiede responsabilità

E in tutto questo Pinto, che al momento è a Londra per chiudere la situazione relativa a Abraham, non può prendere di petto la situazione. Ma quello che viene fuori è che il general manager giallorosso avrebbe chiesto responsabilità all’attaccante bosniaco, che è partito a parametro zero, nei confronti di un club che negli ultimi 6 anni gli ha dato tanto e che lo ha coccolato.

Dzeko comunque non potrà scendere in campo questa sera nell’amichevole che l’Inter giocherà contro la Dinamo Kiev. Continuerà ad allenarsi da solo in attesa di risolvere la situazione. Ma sembra proprio che questo trasferimento, che è sempre apparso vicino in questi anni, non si debba fare e non si sa per quale motivo. C’è sempre qualcosa che blocca tutto. Ma stavolta, in ogni caso, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.