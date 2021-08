Calciomercato Roma, Abraham in viaggio | Spunta la prova

Arrivano grandi novità da Londra, Abraham non è stato schierato dal tecnico del Chelsea, e a fine gara spunta la prova decisiva del suo addio.

Mentre la Roma è in campo per l’ultima amichevole estiva, Tammy Abraham non è stato schierato quest’oggi da Tuchel. L’attaccante del Chelsea è l’obiettivo numero uno della Roma per raccogliere l’eredità di Dzeko, oggi in campo e in gol con l’Inter. Abraham una volta terminata la gara col Crystal Palace ha salutato lo Stamford Bridge, e non è stato un saluto di circostanza.

I campioni d’Europa hanno esordito in Premier con una rotonda vittoria per 3-0. A quanto pare il pressing di Tiago Pinto è stato decisivo in queste ore, guardando come la punta ha salutato i suoi tifosi. A questo punto, col giocatore che da l’addio ai blues la trattativa potrebbe chiudersi da un momento all’altro, sono ore febbrili in casa Roma.

Calciomercato Roma, Abraham saluta il Chelsea

Ci ha pensato il giornalista Simon Johnson del The Athletic, che con questa foto su Twitter ha mostrato Tammy Abraham lasciare lo Stamford con le valigie in mano. Al termine della vittoria del Chelsea la punta non lascia alcun margine di permanenza in maglia blues. Tra l’atro il neo acquisto Lukaku, che gli avrebbe tolto inevitabilmente il posto, sta aspettando di ereditare proprio da Abraham la maglia numero 9.

Mourinho, in tandem col connazionale Pinto, ha fatto di tutto invece per regalare la 9 giallorossa ad Abraham. Più che un arrivederci un vero e proprio addio per lui allo Stamford Bridge. Proprio Mou, ex Chelsea, è stato decisivo nella trattativa, contattando personalmente il talentuoso attaccante. Questo segnale è decisivo, Abraham è pronto a lasciare il Chelsea, tutti gli indizi puntano verso Roma. A meno di clamorosi ribaltoni la fumata bianca stavolta potrebbe essere ad un passo. I tifosi giallorossi, con lo Special One in testa, aspettano buone notizie, che potrebbero arrivare da un minuto all’altro.