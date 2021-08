Calciomercato Roma | Bocciato da Mou, futuro in Serie A

Continuano le trattative di mercato in casa Roma, anche sul fronte delle cessioni. C’è l’interesse di una nuova squadra per un centrocampista giallorosso.

Il calciomercato estivo della Roma sta regalando continui ribaltoni di trattativa, sia in entrata che in uscita. Mentre sembra essere ad un passo l’arrivo di Tammy Abraham in maglia giallorossa, ci sono grosse novità anche per quello che riguarda il fronte cessioni. In particolare nella zona nevralgica del campo, dove Josè Mourinho ancora aspetta rinforzi in entrata.

Leggi anche: Calciomercato Roma, fatta per Abraham | Diritto di recompra: cifre svelate

Per sbloccare il mercato e rinnovare completamente la mediana servono entrate. Oltre agli esuberi da piazzare, c’è una nuova pista in Serie A da seguire. Il calciatore non ha convinto a pieno il neo tecnico portoghese e sarebbe la pedina sacrificabile in quel ruolo del campo. Molte attenzioni nelle scorse ore si concentravano in Inghilterra, con due club sulle tracce del giocatore, ora spunta anche la pista italiana.

Leggi anche: Calciomercato Roma, braccio di ferro improvviso | Affare bloccato

Bocciato da Mou, nuova pista in Serie A

A riportare la notizia è La Stampa, che rilancia l’idea di un club di Serie A sulle tracce di un rinforzo a centrocampo. Parliamo del Torino di Urbano Cairo, che starebbe seguendo da vicino la situazione legata ad Amadou Diawara. Il centrocampista 24enne, originario della Guinea, non ha convinto fino in fondo Mourinho, che cerca un profilo diverso per la sua mediana.

Al contrario i granata, con la sorpresa Juric in panchina, sono alla ricerca di muscoli e nuove energie a centrocampo. Con una valutazione intorno ai 15 milioni, la Roma, memore dei trascorsi col club torinese, non è intenzionata a fare sconti. Si parte da almeno 20 milioni di euro per la trattativa, dal 2019 in maglia giallorossa Diawara ha collezionato 40 partite, con 2 reti all’attivo. Sullo sfondo restano complicate le piste in Premier League, il calciatore non gradirebbe la destinazione Wolverhampton, mentre il Newcastle non ha ancora presentato offerte ufficiali al Gm Tiago Pinto.