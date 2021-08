Roma-Raja Casablanca: formazioni ufficiali, diretta tv e streaming

Tutto pronto per l’ultima amichevole estiva giallorossa, allo Stadio Olimpico la Roma affronta i marocchini del Raja Casablanca. Scopri come seguire la gara.

Josè Mourinho è pronto a sedersi per la prima volta sulla panchina della Roma nello Stadio Olimpico. E i giallorossi ritroveranno anche l’abbraccio del pubblico nell’impianto di casa, dopo oltre un anno e mezzo. Circa diecimila i biglietti venduti, con le dovute limitazioni di capienza in questo periodo. Alle 20:45 ci sarà il fischio d’inizio di Roma-Raja Casablanca, andiamo a scoprire le formazioni ufficiali e come vede la gara in diretta.

Leggi anche: Calciomercato Roma, fatta per Abraham | Diritto di recompra: cifre svelate

Leggi anche: Calciomercato Roma, offerta di scambio | Il Milan ci prova

Roma-Raja Casablanca: formazioni ufficiali e diretta tv

Josè Mourinho ha scelto il 4-2-3-1 e la Roma scenderà in campo con i seguenti 11 calciatori: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov.

Tanti gli esordi all’Olimpico, non solo per il tecnico portoghese. A partire dalla porta, dove c’è il lusitano Rui Patricio, che vorrà riscattare delle prestazioni non proprio esaltanti. Debutto anche per Matias Viña, il terzino laterale sinistro sarà osservato speciale. Novità davanti, dove l’uzbeko Shomurodov partirà da titolare, ennesimo esordiente all’Olimpico. Indisponibili per i giallorossi Lorenzo Pellegrini, che dovrebbe però farcela a recuperare in vista del primo, ostico, impegno stagionale.

I marocchini del Raja Casablanca rispondono con uno schieramento speculare, così disposti in campo: (4-2-3-1) El Haddaoui; Chaboud, Ouattara, Haddad, Soukhane; Ngoma, Zrida; Farah, Moutauoali, Souboul; Amila.

Come seguire la partita in tv e in streaming

La diretta Tv della gara sarà in esclusiva su Sky, al canale 253 del satellite. Per seguirla in streaming c’è l’applicazione Sky go, oppure in alternativa il servizio pay per view Now Tv. Ma ci sono buone notizie per gli appassionati giallorossi, anche sul canale telematico Roma Tv plus sarà possibile seguire la gara.