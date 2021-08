Roma-Raja Casablanca 5-0 | Sintesi e tabellino della gara

La Roma chiude sul velluto la lunga serie di amichevoli estive. Liquidati con un tondo 5-0 i marocchini del Raja Casablanca.

Tutto facile per la Roma, con Josè Mourinho all’esordio allo stadio Olimpico. Liquidati i marocchini del Raja Casablanca con un netto 5-0. Festa del gol all’Olimpico, finalmente con i tifosi sugli spalti, dopo oltre un anno e mezzo. Segnali positivi dalla squadra, in vista dell’esordio ufficiale giovedì 19 agosto, sul campo del Trabzonspor.

Leggi anche: Calciomercato Roma, fatta per Abraham | Diritto di recompra: cifre svelate

Sugli scudi gli esordienti allo stadio Olimpico, in primis Eldor Shomurodov, che ha aperto le marcature con un tocco delizioso. Molto attivo l’uzbeko, soprattutto in fase di pressing, ottimo il suo impatto sulla partita. Con Tammy Abraham che sembra in procinto di vestire la maglia gialllorossa, Mourinho può strar sereno dai segnali dei suoi attaccanti. Di Mancini, Mkhitaryan, Perez e Mayoral le atre reti. Da segnalare l’esultanza rabbiosa di Carles Perez, in odore di cessione in Premier League. Poi il lungo colloquio con Mourinho, al momento della sostituzione sul finire della gara.

Roma-Raja Casablanca 5-0, tabellino del match

🏟️ È stato bello poter risentire il vostro calore allo Stadio Olimpico 💛❤️ 🔥 Vi aspettiamo di nuovo per #RomaFiorentina del 22 agosto! 🟨 FORZA ROMA! 🟥 pic.twitter.com/xWcull0MFq — AS Roma (@OfficialASRoma) August 14, 2021

Roma-Raja Casablanca 5-0

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio (58′ Fuzato); Karsdorp (70′ Reynolds), Mancini (58′ Kumbulla), Smalling (58′ Ibanez), Vina (58′ Calafiori); Cristante (70′ Darboe), Veretout (58′ Diawara); Zaniolo (58′ Zalewski), Mkhitaryan (70′ Bove), El Shaarawy (46′ Carles Perez); Shomurodov. A disp.: Ciervo. All.: Mourinho