Calciomercato Roma, lo sbarco di Abraham | FOTO e VIDEO

Calciomercato Roma, Abraham sbarcato a Ciampino: ecco le foto e il video dell’arrivo dell’attaccante inglese.

La Roma ha il suo nuovo attaccante: Tammy Abraham è sbarcato a Ciampino poco dopo le 13, “scortato” da Tiago Pinto, che ha condotto le danze direttamente da Londra, dove il gm giallorosso è approdato qualche giorno fa per strappare il bomber inglese al Chelsea e alla concorrenza dell’Arsenal. Un vero e proprio blitz dei giallorossi, con Abraham che nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di apporre la sua firma sul contratto, e cominciare dunque la sua nuova esperienza nella Capitale, per quello che è considerato l’erede designato di Edin Dzeko. Una vera e propria ovazione per Abraham: tifosi in delirio! Ecco il video.