Calciomercato Roma, bomba Coutinho | I dettagli

Calciomercato Roma, clamorosa indiscrezione relativa al futuro di Philippe Coutinho: ecco i dettagli trapelati.

In una sessione di calciomercato nella quale anche le big del calcio europeo devono far fronte a vicissitudini finanziarie poco lusinghiere, c’è spazio per quelle classiche occasioni che potrebbero materializzarsi nelle ultimissime ore utili per le negoziazioni. Situazione vede nel Barcellona uno snodo cruciale, con i blaugrana che dovranno piazzare qualche esubero, per riuscire a “snellire” il monte ingaggi; il possibile ritorno di Pjanic alla Juventus ne è una testimonianza piuttosto inequivocabile, ma i possibili addii non sono finiti qui.

Calciomercato Roma, le ultime su Coutinho: offerto anche alla Lazio e al Milan

Secondo quanto riferito da “Repubblica“, infatti, l’agente di Coutinho avrebbe offerto il proprio assistito alla Roma, alla Lazio e al Milan; un eventuale approdo dell’ex Liverpool in Italia, però, è reso complicato dall’ingaggio che il calciatore attualmente percepisce, e che si aggira sui 12 milioni di euro annui. Inutile ribadire, quindi, che un ritorno in Serie A di Coutinho sarebbe possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui decidesse di decurtarsi “pesantemente” l’ingaggio: l’ipotesi Roma, al momento, appare quella più remota, poiché Pinto, che ha appena chiuso con il Chelsea l’operazione Abraham, è alla ricerca di un regista, piuttosto che di un centrocampista offensivo. Diverso è il discorso legato sia al Milan, che alla Lazio: staremo a vedere quello che succederà.