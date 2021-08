Calciomercato Roma, fa tutto Mendes | Cessione e acquisto immediato

Calciomercato Roma, Mendes factotum: la cessione dà il via alle danze, con un acquisto immediato. Ecco a chi ci stiamo riferendo.

Dopo aver sferrato l’assalto decisivo per Tammy Abraham, approdato poco dopo le 13 a Ciampino, la Roma piazzerà anche un colpo a centrocampo, viste le esigenze di una rosa che in mediana ha bisogno di un rinforzo, non soltanto da un punto di vista qualitativo, ma anche sotto il profilo quantitativo. Posto che le speranze di un approdo nella Capitale di Granit Xhaka sono ormi ridotte al lumicino, Tiago Pinto sta tastando il terreno, ingolosito dai vari scenari che potrebbero presentarsi da un momento all’altro.

Calciomercato Roma, ci pensa Mendes: ore infuocate

Come rivelato da David Moresco, nel ventaglio di nomi proposti alla Roma figurerebbero non solo Palhinha dello Sporting Lisbona ( sul quale preme forte anche il Tottenham, che potrebbe avere a disposizione i soldi ricavati dalla cessione di Kane), ma anche Sergio Oliveira del Porto: il tutto sarebbe veicolato dalle strategie di Mendes, che starebbe facendo delle pressioni affinché si concretizzi il passaggio di Diawara al Wolverhampton: per l’ex Bologna, anche il Torino ha effettuato dei sondaggi esplorativi, e l’ipotesi che si possa generare un’asta stuzzica e non poco la Roma, che comunque continua ad attenzionare anche Anguissa e Zakaria.