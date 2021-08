Calciomercato Roma, Pinto scatenato | I dettagli della missione inglese

Calciomercato Roma, Pinto scatenato: non solo Abraham in arrivo. Ma la missione inglese ha portato decisamente altri frutti

Un Tiago Pinto scatenato quello che è andato a Londra per chiudere per Abraham. Intanto, il colpo principale, è stato piazzato: quello di regalare a Mourinho l’attaccante richiesto. E oggi, l’ex Chelsea, sarà a Roma per le visite mediche e per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai colori giallorossi. Un colpaccio quello chiuso dal general manager portoghese. Che qualche giorno fa è volato a Londra non solo per tornare con un regalo, ma anche per riuscire a chiudere delle trattative in uscita. E i contatti imbastiti sono stati tanti.

Infatti, secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, sono in stato avanzato i colloqui con il Wolverhampton per quanto riguarda la cessione di Amadou Diawara. Il centrocampista dovrebbe partire a titolo definitivo. E la Roma potrebbe incassare da questa operazione 12 milioni di euro. In pratica quanto speso per Rui Patricio, preso proprio dai Wolves. Adesso starebbe al centrocampista accettare l’offerta. O anche valutare quella del Newcastle. E c’è anche la possibilità, per chiudere il discorso in uscita, di vedere presto Olsen andare a difendere i pali dello Sheffield United.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, è l’Abraham day | Ferragosto con il bomber

Calciomercato Roma, obiettivo centrocampista

E non finisce nemmeno in entrata il calciomercato della Roma. Sì, perché Pinto avrebbe ancora qualche colpo in canna. Vale a dire il centrocampista che non dovrebbe essere più Xhaka – che ha giocato da titolare e capitano nella prima uscita dell’Arsenal contro il Brentford – ma un suo connazionale. Zakaria, infatti, è andato in tribuna nel debutto del ‘Gladbach contro il Bayern Monaco. Non ha accettato l’offerta di rinnovo. E allora potrebbe partire.

L’alternativa principale èil camerunese Anguissa del Fulham, del quale vi abbiamo parlato nel corso delle ultime settimane.