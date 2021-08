Calciomercato Roma, Pinto gongola: la svolta | Irrompe il Bruges

Calciomercato Roma, irruzione decisa del Bruges che stravolge le carte in tavola: gli ultimi aggiornamenti.

Il mercato in uscita potrebbe rappresentare il pozzo dal quale attingere il necessario per finanziare gli ultimi botti di una sessione di negoziazioni che ha visto la Roma recitare un ruolo da assoluto protagonista. Ma per completare il piano sapientemente orchestrato da Pinto, è necessario mettere a segno un discreto numero di cessioni, non solo per alleggerire il monte ingaggi, ma anche per ricavarne dei milioni di euro utili per il rinforzo a centrocampo che Mou si aspetta, dopo lo stop improvviso alla trattativa legata a Granit Xhaka. Proprio in questo filone, si inseriscono le voci che riferiscono di un possibile addio di Ruben Providence, esterno franco-haitiano classe ‘2001, che due anni fu “strappato” dalle giovanili del Psg.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, bomba Coutinho | I dettagli

Calciomercato Roma, anche il Bruges sulle tracce di Providence: la richiesta è chiara

Secondo quanto riferito da “La Roma 24.it“, sulle tracce di Providence non ci sarebbe solo lo Stoccarda, che aveva avviato dei contatti molto più decisi rispetto a quanto avessero fatto Spezia e Bologna: nelle ultime si segnala il forte interessamento anche del Bruges, dal momento che la compagine belga è alla spasmodica ricerca di un esterno. La richiesta per la fumata bianca sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto: le prossime ore potranno essere decisive, in un senso o in un altro.