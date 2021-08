Calciomercato Roma, addio in prestito | Svelati gli accordi

Calciomercato Roma, addio in prestito: è stata svelata la natura degli accordi presi, per ultimare la sua cessione.

Ore infuocate in casa Roma, sia sul fronte entrate, che su quello legato alle uscite. Il blitz a Londra di Tiago Pinto non è servito soltanto a dare l‘assalto decisivo ad Abraham, che tra poche ore diventerà ufficialmente il nuovo attaccante a disposizione di Mourinho, ma anche ad imprimere un’accelerata importante ad alcune cessioni, dalle quali il gm giallorosso spera di ricavare un discreto tesoretto, da reinvestire per un ulteriore rinforzo, questa volta a centrocampo. Già da tempo era stato ufficializzato l’addio di Cengiz Ünder, approdato al Marsiglia con la formula del prestito oneroso ( con un esborso che si aggira sui 500 mila euro) con obbligo di riscatto “condizionato” dal raggiungimento di determinate condizioni ( pari a 8,4 milioni di euro). Tuttavia, ci sono interessanti novità da prendere in considerazione.

Calciomercato Roma, ecco quando scatta l’obbligo di riscatto per Ünder

Pillola di ferragosto: l’obbligo di riscatto di Cengiz #Under si concretizzerà non appena l’#OlympiqueMarseille sarà matematicamente salvo in Ligue1. Alla #ASRoma andranno 8.4 milioni di euro#calciomercato @tempoweb pic.twitter.com/KJeMuloPN8 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 15, 2021

Come rivelato da Filippo Biafora con un post apparso sui propri profili social, il Marsiglia dovrà obbligatoriamente versare 8,4 milioni di euro nelle case della Roma, nel momento in cui avrà ottenuto matematicamente la salvezza in Ligue 1. Ricordiamo che la settimana scorsa Under aveva avuto un ruolo tutt’altro che ininfluente, risultando decisivo ( con un goal) nella vittoria ottenuta dal Marsiglia in rimonta contro il Montpellier per 2-3 in occasione della prima gara di campionato.