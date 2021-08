Roma, che suggestione: si valuta un clamoroso ritorno. L’ex ha lasciato la Nazionale ed è pronto all’avventura in panchina. E sogna il giallorosso

“La Roma, certo che mi piacerebbe allenarla: quando sarò pronto e me la sarò guadagnata come tecnico e non con il mio passato da allenatore”. Parole e musica di Daniele De Rossi, che lascia la Nazionale, sognando di iniziare una nuova avventura in panchina. Le sue parole hanno fatto parlare la città. E il club, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sarebbe pronto a dargli una chance.

Si valuta quindi un clamoroso quanto voluto, dai tifosi, ritorno di “Capitan futuro”. Che prima di andare al Boca per chiudere la carriera da calciatore, aveva ricevuto un’offerta da parte dei giallorossi per diventare il vice di Fienga.

Roma, suggestione De Rossi: tra un anno alla Primavera

E’ normale che adesso di spazio per lui non sembra esserci. Mourinho ha lo staff pieno. E De Rossi dovrebbe partire dal vivaio. Anche se, sulla panchina della Primavera, è appena arrivato il rinnovo di un anno con il padre. E allora se ne dovrebbe riparlare il prossimo anno, a meno che, Daniele, non decida di buttarsi subito nella mischia.

In ogni caso, un giorno, sulla panchina della Roma ci sarà lui. Questo sembra scritto. Anche perché, il suo rapporto con la società e con la città non è mai cambiato. La stima e l’amore nel corso di questi anni sono rimasti invariati. E le sue parole, riportate da SportWeek, hanno fatto centro. Adesso però i tempi non sembrano essere maturi. Ma prima o poi lo saranno. Forse prima di quanto si possa pensare. Con i Friedkin che, leggendo l’intervista, avranno fatto un sorriso.