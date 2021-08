Calciomercato Roma, colpo Abraham | Spunta il clamoroso retroscena

Calciomercato Roma, colpo Abraham: il retroscena svelato in diretta ha del clamoroso. Ecco cosa è successo.

La Roma si coccola il suo nuovo bomber: manca davvero poco prima che venga ufficializzato il trasferimento di Tammy Abraham in giallorosso, con Pinto che è stato bravissimo a bruciare sul tempo la concorrenza, e a trovare un accordo con il Chelsea sulla base di un’operazione che complessivamente si aggirerà sui 40 milioni più bonus. Un vero e proprio blitz quello del gm giallorosso, che ha battuto sul tempo non solo l’Arsenal, squadra della quale l’attaccante inglese è tifoso, e che è stata a lunga in corsa per accaparrarsi il giovane bomber, ma anche il Barcellona.

🇪🇸 Barcelona had been trying to sign Tammy Abraham from Chelsea before he joined Roma.

📞 Ronald Koeman phoned Tammy but was unable to convince him to move to the Nou Camp.

[via @SkyKaveh] pic.twitter.com/KBbmewaPuK

— Football Daily (@footballdaily) August 16, 2021