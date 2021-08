Calciomercato Roma, si è offerto al Barcellona capendo di non avere spazio. La risposta è arrivata in maniera immediata

Si è offerto al Barcellona. La sua ex squadra. Perché ha capito che con Mourinho lo spazio sarà poco. Forse di meno di quello avuto con Fonseca nella passata stagione. Non essendo una punta centrale – forse lì, qualche chances in più, l’avrebbe avuta – Carles Perez è uno di quegli elementi che potrebbe partire in qualsiasi momento. Anche se, di interessi concreti ancora non ce ne sono stati. E per ovviare a questa situazione, sarebbe stato lo stesso esterno d’attacco a offrirsi a Laporta. La risposta della dirigenza catalana è arrivata in maniera immediata. E non lascia nemmeno spazio a delle interpretazioni.

Calciomercato Roma, Carles Perez s’offre al Barcellona: ecco la risposta

Da part del club spagnolo è arrivato un secco “no, grazie”. Per Perez, l’ex, cresciuto proprio nella cantera della società catalana, al momento non c’è spazio. Nemmeno la possibilità di avviare una possibile trattativa a dire il vero. Non sono solamente i problemi economici a bloccare il ritorno, ma anche gli arrivi di Depay e Aguero bloccano sicuramente altre operazioni in entrata soprattutto nel reparto offensivo. Forse si cercherà un sostituto per coprire il buco lasciato da Messi, ma questo, in nessun modo, nemmeno lontanamente, può essere un ruolo di Carles Perez.

Che dovrebbe quindi forse rimanere a Trigoria. Anche se la sensazione è che si cercherà fino alla fine delle trattative di piazzarlo. Non sarà semplice. Ma Pinto in queste due settimane sarà a lavoro soprattutto per questo motivo. Cercare di piazzare più esuberi possibili. La notizia di Carles Perez è riportata da Don Balon.